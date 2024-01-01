Результат російських обстрілів у Новий рік: п'ятеро людей отримали поранення на Донеччині

Результат обстрілів росіян Донецької області. Фото: Нацполіція

У Новий рік п'ятеро людей отримали поранення на Донеччині внаслідок російських обстрілів, поліція задокументувала 17 атак на цивільне населення. Про це йдеться у звіті Нацполіції.



«Армія Росії вдарила по 10 населених пунктах. Пошкоджено 54 цивільні об'єкти – 28 житлових будинків, лікарня, агрофірма, офісне приміщення, пансіонат, господарська споруда, гаражі, котельня, автомобіль швидкої допомоги, легкові авто, газопроводи, ЛЕП », – зазначають в управлінні національної поліції.



За даними правоохоронців, сім ракетних ударів РФ завдала по Покровську. Поранення отримала 9-річна дитина.

Результат обстрілів росіян Донецької області. Фото: Нацполіція

Одна людина отримала травми внаслідок артилерійського обстрілу Авдіївки. З артилерії росіяни накрили Торецьк, влучили у приватний будинок. Поранено двоє цивільних осіб.



Також окупанти вели вогонь по Нью-Йорку – поранили мирного жителя. Пошкоджено два приватні та багатоквартирні будинки.

Результат обстрілів росіян Донецької області. Фото: Нацполіція

«Костянтинівку ворог обстріляв з "Ураганів", руйнування отримали 5 приватних будинків, газопровід, електромережі, гараж з автомобілем. У Кураховому мішенню російських загарбників стали лікарня та багатоквартирний будинок», - додали в Нацполіції.

Результат обстрілів росіян Донецької області. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у новорічну ніч 2024 року російська армія застосувала рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed, зафіксовано пуски 90 безпілотників Shahed-136/131.