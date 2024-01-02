В Воздушных силах допускают запуск «Калибров» с Черного моря

Во время массированного ракетного удара по Украине 2 января Россия может применить крылатые ракеты морского базирования «Калибр». Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Остается напряженной ситуация. Атаки продолжают осуществляться. Есть вероятность также и пуска «Калибров». Радиолокационно наши Силы обороны наблюдают», — сказал он.

Напомним, российские войска утром 2 января запустили ракеты по Украине. Под массированным ударом уже оказались Киев и Харьков, взрывы раздаются и в других регионах.