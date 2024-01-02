В Подольском районе Киева в результате ракетной атаки поврежден объект гражданской инфраструктуры, сообщил мэр города Виталий Кличко.
«В Подольском районе предварительно попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры. Все службы направляются на место. Также в Подольском районе повреждена газовая труба», — написал он в своем телеграм-канале.
Есть проблемы со светом и водой в некоторых районах столицы.
Из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах Киева, сообщает ДТЭК.
«Как только ситуация безопасность позволит, обязательно вернем всем свет», — заявили в компании.
Отметим также, что электричества нет в Подольском районе столицы и некоторых населенных пунктах Киевской области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили читатели.
По информации Кличко, на данный момент в результате атаки в Киеве:
(Обновлено 8:55). Известно о 12 пострадавших в многоэтажном доме в Соломенском районе Киева, где произошло возгорание в результате ракетной атаки. Девять из них госпитализировали, одному оказали помощь на месте.
Россия атакует Украину с ночи. Сначала были запущены дроны, а утром — крылатые ракеты и ракеты «Кинжал».