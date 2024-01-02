У Повітряних силах допускають запуск «Калібрів» з Чорного моря

Під час масованого ракетного удару по Україні 2 січня Росія може застосувати крилаті ракети морського базування «Калібр». Про це повідомив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Залишається напруженою ситуація. Атаки продовжують здійснюватись. Є можливість також і запуску «Калібрів». Радіолокаційно наші Сили оборони спостерігають», — сказав він.

Нагадаємо, російські війська вранці 2 січня запустили ракети по Україні. Під масованим ударом вже опинилися Київ та Харків , вибухи лунають і в інших регіонах.