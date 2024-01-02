Из российского Белгорода сообщают о взрывах, укрытия закрыты на замок

В Белгороде утром 2 января зафиксированы удары в районе местного СИЗО. Информация предварительная. Об этом сообщил российский телеграм-канал Baza со ссылкой на местных жителей.

«Сведения о возможных пострадавших пока уточняются», — отмечается в сообщении.

Также жители Белгорода делятся кадрами закрытых на замок укрытий во время ракетной тревоги.

Напомним, Министерство обороны России признало что 30 декабря на Белгород упали обломки после работы систем ПВО, в результате чего погибли и получили ранения много местных жителей.

Ранее сообщалось, что в селе Воронежской области с российского самолета упал и взорвался боеприпас, что привело к разрушению домов местных жителей.