З російського Білгорода повідомляють про вибухи, укриття закриті на замок

У Білгороді вранці 2 січня зафіксовано удари у районі місцевого СІЗО. Інформація попередня. Про це повідомив російський телеграм-канал Baza із посиланням на місцевих мешканців.

«Відомості про можливих постраждалих поки що уточнюються», — наголошується в повідомленні.

Також мешканці Білгорода діляться кадрами закритих на замок укриттів під час ракетної тривоги.

Нагадаємо, Міністерство оборони Росії визнало, що 30 грудня на Бєлгород впали уламки після роботи систем ППО, внаслідок чого загинули та отримали поранення багато місцевих жителів.

Раніше повідомлялося, що в селі Воронезькій області з російського літака впав і вибухнув боєприпас, що спричинило руйнування будинків місцевих жителів.