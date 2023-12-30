Минобороны РФ признало, что на Белгород упали обломки после работы ПВО. В городе 14 погибших и более 100 раненых

Белгород 30 декабря. Фото: соцсети

Минобороны России утверждает, что атака на Белгород была осуществлена ВСУ ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снаряды Vampire чешского производства.



При этом ведомство признало, что взрывы в городе стали результатом работы российской противовоздушной обороны.



Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу: «Средствами ПВО ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО "Vampire" были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет „Ольха“ попали по городу Белгород».



Минобороны РФ также заявило, что «в случае прямого попадания ракет „Ольха“ с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми».



Ранее о том, что взрывы и пожары в центре Белгорода стали результатом неудачной работы российской ПВО заявили в Украине.



Источник «Украинской правды» в спецслужбах подчеркнул, что Силы обороны отработали по российским военным объектам Белгородской области, однако из-за «непрофессиональных действий и спланированной провокации» российской ПВО обломки упали в центре города.



В Белгороде не менее 14 человек погибли, 108 пострадали в результате атаки, сообщает МЧС РФ.



Среди погибших 12 взрослых и двое детей, среди пострадавших — 15 детей.