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Ракетная атака по Украине: количество погибших и пострадавших резко увеличилось

08 января 2024, 13:21

Ракетная атака по Украине: количество погибших и пострадавших резко увеличилось

Оккупанты массированно атаковали Украину 8 января. Фото: Национальная полиция Оккупанты массированно атаковали Украину 8 января. Фото: Национальная полиция

Число погибших и пострадавших в результате массированной ракетной атаки по Украине увеличилось. В Национальной полиции уточнили, что четверо человек погибли, еще 38 – получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Россияне атаковали Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Хмельницкую области. По состоянию на 12:00 известно о четырех погибших. Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, транспортные средства. Полицейские работают на местах попадания, оказывают помощь людям, документируют военные преступления РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Днепропетровской области в результате ракетных ударов по городам Кривой Рог, Новомосковск и селу Надия Криворожского района погиб один человек и 28 получили ранения, в том числе пострадали четверо детей. Повреждены частные дома и гражданская инфраструктура.

Кроме того, российская армия ударила ракетами по Запорожью. Ранения получили пять человек. Также повреждены два многоквартирных дома, автомобиль и гражданская инфраструктура.

В результате российского удара по городам Харьков и Змиев один человек погиб, пятеро мирных жителей ранены, повреждены два частных дома, региональный центр профессионального образования.

В городе Хмельницком из-за российского ракетного обстрела два человека погибли, поврежден многоквартирный дом.

Напомним, в ночь на 8 января, российские войска нанесли массированный удар по Украине. В частности, 59 ракет и дронов запустили, из них 26 удалось сбить ПВО.

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