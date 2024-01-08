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Ракетна атака в Україні: кількість загиблих та постраждалих різко збільшилася

08 січня 2024, 13:21

Ракетна атака в Україні: кількість загиблих та постраждалих різко збільшилася

Окупанти масовано атакували Україну 8 січня. Фото: Національна поліція Окупанти масовано атакували Україну 8 січня. Фото: Національна поліція

Число загиблих та постраждалих внаслідок масованої ракетної атаки по Україні збільшилося. У Національній поліції уточнили, що четверо людей загинули, ще 38 отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

«Росіяни атакували Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Хмельницьку області. Станом на 12:00 відомо про чотирьох загиблих. Пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури, транспортні засоби. Поліцейські працюють на місцях влучення, надають допомогу людям, документують військові злочини РФ», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Дніпропетровській області внаслідок ракетних ударів по містах Кривий Ріг, Новомосковськ та селу Надія Криворізького району загинула одна людина і 28 отримали поранення, у тому числі постраждали четверо дітей. Пошкоджено приватні будинки та цивільну інфраструктуру.

Крім того, російська армія вдарила ракетами по Запоріжжю. Поранення отримали п'ятеро людей. Також пошкоджено два багатоквартирні будинки, автомобіль та цивільна інфраструктура.

Внаслідок російського удару по містах Харків та Зміїв одна людина загинула, п'ятеро мирних жителів поранено, пошкоджено два приватні будинки, регіональний центр професійної освіти.

У місті Хмельницькому через російський ракетний обстріл двоє людей загинули, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Нагадаємо, в ніч проти 8 січня, російські війська завдали масованого удару по Україні. Зокрема, 59 ракет та дронів запустили, з них 26 вдалося збити ППО.

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