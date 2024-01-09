В сети появились первые кадры помощи гражданским после атаки РФ в Покровском районе

Первые минуты после атаки россиян в Покровском районе. Фото: кадр из видео

Полиция Донецкой области опубликовала первые кадры работы парамедиков после атаки РФ по Покровску и Ровному Покровского района, 6 января.



«Первые минуты после жестокого преступления против гражданских. Парамедики полиции уже здесь. Ищут пострадавших, помогают раненым, успокаивают людей в шоке», — написали правоохранители.



Напомним, на вечер 6 января, было известно, что в результате удара по району ракетами С-300, одиннадцать человек были убиты, в том числе пятеро детей.



Позже правоохранительные органы выяснили, что на месте происшествия найдено более 100 фрагментов человеческих тел.



Также вследствие атаки оккупационных войск РФ по Покровску 6 января погибли четверо членов семьи переселенцев из Авдеевки.