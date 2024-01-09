У мережі з'явилися перші кадри допомоги цивільним після атаки РФ у Покровському районі

Перші хвилини після атаки росіян у Покровському районі. Фото: кадр із відео

Поліція Донецької області опублікувала перші кадри роботи парамедиків після атаки РФ по Покровську та Рівному Покровського району, 6 січня.



«Перші хвилини після жорстокого злочину проти цивільних. Парамедики поліції вже тут. Шукають постраждалих, допомагають пораненим, заспокоюють людей у шоці», - написали правоохоронці.



Нагадаємо, на вечір 6 січня, було відомо, що в результаті удару по району ракетами С-300, одинадцять людей було вбито, зокрема п'ятеро дітей.



Пізніше правоохоронці з'ясували, що на місці події знайдено понад 100 фрагментів людських тіл.



Також внаслідок атаки окупаційних військ РФ по Покровську 6 січня загинули четверо членів родини переселенців з Авдіївки.