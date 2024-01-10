Стефанчук отказался ставить на голосование ВРУ постановление Комитета по Нацбезопасности

Спикер Стефанчук игнорирует требование поставить на голосование предложение об отзыве Безуглой. Фото: Facebook

В Верховной Раде Украины сегодня не проголосовали снятие депутатки от «Слуги народа» Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета Верховной Рады по национальной безопасности.



Несмотря на то, что в самом комитете поддержали идею отстранения Безуглой, однако спикер ВРУ Стефанчук проигнорировал постановление и закрыл парламентское заседание.



«Закончилось досрочно, потому что Стефанчук просто отказался выполнять норму регламента закона, а регламент Верховной Рады имеет статус закона. Чтобы поставить на голосование вопрос, предложенный на кем-то и даже не оппозицией, а комитетом по нацбезопасности и обороне — об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя этого комитета», — написал нардеп от «ЄС» Алексей Гончаренко.



На своей странице в социальной сети Facebook спикер отметил, что сегодня Верховная Рада Украины приняла ряд решений, среди которых было назначение Ольги Пищанской на должность председателя Счетной палаты.



Ранее послы стран «Группы семи» выразили обеспокоенность, что в Верховной Раде спешат с назначением четырех новых членов Счетной палаты до завершения ее реформирования.



Однако позже народные депутаты в парламенте все равно проголосовали за назначение четырех новых членов Счетной палаты.