ВРУ проголосовали за новых членов Счетной палаты: страны G7 просили не спешить

Верховная Рада Украины проголосовала за назначение четырех новых членов Счетной палаты. Об этом написал народный депутат из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк.



Он уточнил, что за принятие соответствующего решения проголосовали 247 народных избранников.



По словам Железняка, новыми членами Счетной палаты стали Елизавета Пушко-Цыбуляк, Сергей Ключка, Ольга Пищанская и Кирилл Клименко.



Ранее послы стран «Группы семи» выразили обеспокоенность, что в Верховной Раде спешат с назначением четырех новых членов Счетной палаты до завершения ее реформирования.



Единственной фракцией, которая не поддержала голосование — стала «Европейская Солидарность». Ее представителей не устроил тот факт, что одна из кандидаток Ольга Пищанская жила рядом с семьей Зеленских в Кривом Роге.



Согласно выводам Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС, Украина должна расширить мандат Счетной палаты и внедрить использование международных стандартов аудита.



Ранее послы стран «Группы семи» рекомендовали Украине сначала изменить условия конкурса в Счетную палату и только после этого выбирать новых членов.