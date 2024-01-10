Стефанчук відмовився ставити на голосування ВРУ ухвалу Комітету з Нацбезпеки

Спікер Стефанчук ігнорує вимогу поставити на голосування пропозицію про відкликання Безуглої. Фото: Facebook

У Верховній Раді України сьогодні не проголосували зняття депутатки від «Слуги народу» Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки.



Попри те, що у самому комітеті підтримали ідею усунення Безуглої, проте спікер ВРУ Стефанчук проігнорував постанову та закрив парламентське засідання.



«Закінчилося достроково, тому що Стефанчук просто відмовився виконувати норму регламенту закону, а регламент Верховної Ради має статус закону. Що поставити на голосування питання, яке запропоновано на кимось і навіть не опозицією, а комітетом з нацбезпеки і оборони — про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови цього комітету», — написав нардеп від «ЄС» Олексій Гончаренко.



На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook спікер зазначив, що сьогодні Верховна Рада України ухвалила низку рішень, серед яких було призначення Ольги Піщанської на посаду голови Рахункової палати.



Раніше посли країн «Групи семи» висловили стурбованість, що у Верховній Раді поспішають із призначенням чотирьох нових членів Рахункової палати до завершення її реформування.



Однак пізніше нардепи у парламенті проголосували за призначення чотирьох нових членів Рахункової палати все одно.