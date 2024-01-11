Правозащитники установили, где в России живет часть похищенных детей из Украины

Региональный центр прав человека установил местонахождение 357 из 380 украинских детей, которые по заявлениям российских чиновников были насильственно переданы под опеку в российские семьи. Организация сообщила, что ее специалистам удалось задокументировать истории 115 таких детей, поименно идентифицировав их российских «опекунов».

«Несмотря на публичные заявления российских чиновников об устройстве украинских детей в российские семьи в 19 регионах, на самом деле этот процесс происходил, по меньшей мере, в 23 субъектах РФ. Более половины из них мы установили в ходе собственного исследования. Однако до сих пор точно неизвестно, куда и сколько украинских детей передали российским гражданам не под опеку, а на усыновление», — пишет Центр в Facebook.

Специалисты отмечают, что процесс идентификации каждого украденного ребенка крайне сложный. Однако для возвращения важно установить наличие у него кровных родственников, украинских документов и особых потребностей по состоянию здоровья.

Напомним, оккупационные войска на временно захваченных территориях Украины продолжают политику переселения граждан Украины.



На временно оккупированных территориях или в России находятся около 4 тысяч приемных детей. Украинское правительство решило усилить защиту сирот и детей, лишенных родительской опеки.