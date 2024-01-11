Правозахисники встановили, де в Росії мешкає частина викрадених дітей з України

Регіональний центр прав людини встановив місцезнаходження 357 із 380 українських дітей, які за заявами російських чиновників були насильно передані під опіку до російських родин. Організація повідомила, що її фахівцям вдалося задокументувати історії 115 таких дітей, поіменно ідентифікувавши їх російських опікунів.

«Попри публічні заяви російських чиновників про влаштування українських дітей у російські сім'ї в 19 регіонах, насправді цей процес відбувався щонайменше у 23 суб'єктах РФ. Більш ніж половину їх ми встановили під час свого дослідження. Однак досі достеменно невідомо, куди і скільки українських дітей передали російським громадянам не під опіку, а на усиновлення», — пише Центр у Facebook.

Фахівці зазначають, що процес ідентифікації кожної вкраденої дитини є вкрай складним. Однак для повернення важливо встановити наявність у нього кровних родичів, українських документів та особливих потреб щодо стану здоров'я.

Нагадаємо, окупаційні війська на тимчасово захоплених територіях України продовжують політику переселення громадян України.



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