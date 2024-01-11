Украина за сутки уничтожила почти 40 единиц российской авиации с помощью западного ПВО — Зеленский

Украина с помощью дальнобойного оружия от стран-партнеров смогла уничтожить 26 вертолетов и 12 самолетов России за сутки. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами балтийских медиа.



«Партнеры знают, что "некоторое дальнобойное оружие", которое они нам дали, "некоторое", я сейчас не буду говорить, какое, но они сейчас, слушая меня, понимают — мы уничтожили 26 вертолетов за сутки, 12 самолетов, которые поднимались и запускали ракеты, против которых эти системы и работали, сбивали. Мы 12 уничтожили за раз. Просто было чем», — заявил он.



Зеленский подчеркнул, что дальнобойным оружием украинские военные не атаковали, а защищали города от авиации, которая поднималась в небо для бомбардировок.