Україна за добу знищила майже 40 одиниць російської авіації за допомогою західного ППО — Зеленський

Україна за допомогою далекобійної зброї від країн-партнерів змогла знищити 26 гелікоптерів та 12 літаків Росії за добу. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами балтійських медіа.



«Партнери знають, що "деяка далекобійна зброя", яку вони нам дали, "деяка", я зараз не говоритиму, яку, але вони зараз, слухаючи мене, розуміють — ми знищили 26 вертольотів за добу, 12 літаків, які підіймалися і запускали ракети, проти яких і працювали, збивали. Ми 12 знищили за один раз. Просто було чим», — заявив він.



Зеленський наголосив, що далекобійною зброєю українські військові не атакували, а захищали міста від авіації, яка підіймалася у небо для бомбардувань.