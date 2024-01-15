Удар по рынку в Константиновке: Тип оружия не определен спустя пять месяцев после трагедии

Рынок в Константиновке после «прилета» ракеты. Фото: Новости Донбасса

Тип оружия, которым был нанесен удар по рынку в Константиновке 6 сентября 2023 года, еще не определен — взрывотехническая экспертиза продолжается. Об этом на запрос «Новостей Донбасса» ответили в Донецкой областной прокуратуре.



«В настоящее время в уголовном производстве проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление вида применяемого оружия и лиц, причастных к совершению преступления. В частности, назначена взрывотехническая экспертиза, проведение которой продолжается», — говорится в ответе заместителя руководителя областной прокуратуры Александра Бакуменко.



Он добавил, что «досудебное расследование продолжается, в связи с чем разглашение сведений об обстоятельствах совершенного уголовного преступления может повредить ему».



В прокуратуре напомнили, что расследование проводит следственный отдел 2 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).



Днем 6 сентября был нанесен удар по рынку в центре Константиновки. В результате обстрела начался пожар, охвативший торговые павильоны и автомобили. После удара по рынку погибли 17 человек, из них двое пострадавших впоследствии скончались в больнице.



Украинские власти обвинили в атаке российские войска. Вместе с тем газета The New York Times после собственного расследования считает, что трагедия в Константиновке произошла в результате случайного падения украинской ракеты ПВО, выпущенной из комплекса «Бук».



В СБУ после выхода журналистской статьи заявили, что, по предварительной информации, российские военные атаковали рынок в Константиновке ракетой комплекса С-300, переделанной для ударов по наземным целям.