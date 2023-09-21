Умерла еще одна раненая в результате удара по рынку в Константиновке

Скончалась жительница Константиновки Елена Кузнецова, которая была тяжело ранена в результате удара по рынку 6 сентября. О смерти женщины сообщили в местной группе. 48-летняя Елена Кузнецова работала на рынке продавщицей.



Женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму: один из обломков оказался в сосуде головного мозга. После обстрела Кузнецова была доставлена в больницу Днепра, где все это время за ее жизнь боролись врачи.



Таким образом, Елена Кузнецова стала уже 17-й погибшей в результате удара по рынку. Ранее стало известно, что возросло число погибших в результате удара по рынку в Константиновке 6 сентября.



В больнице Днепра также скончалась жительница Константиновки Людмила Панкова. Эту информацию «Новостям Донбасса» подтвердили в Департаменте охраны здоровья Донецкой областной военной администрации.



Напомним, по данным следствия, днем 6 сентября российские войска нанесли удар по рынку в центре Константиновки ракетой С-300. В результате обстрела начался пожар, охвативший торговые павильоны и автомобили.



Вместе с тем газета The New York Times после собственного расследования считает, что трагедия в Константиновке произошла в результате случайного падения украинской ракеты ПВО, выпущенной из системы «Бук».

