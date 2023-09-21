Умерла еще одна раненая в результате удара по рынку в Константиновке

Скончалась жительница Константиновки Елена Кузнецова, которая была тяжело ранена в результате удара по рынку 6 сентября. О смерти женщины сообщили в местной группе. 48-летняя Елена Кузнецова работала на рынке продавщицей.
Женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму: один из обломков оказался в сосуде головного мозга. После обстрела Кузнецова была доставлена в больницу Днепра, где все это время за ее жизнь боролись врачи.
Таким образом, Елена Кузнецова стала уже 17-й погибшей в результате удара по рынку. Ранее стало известно, что возросло число погибших в результате удара по рынку в Константиновке 6 сентября.