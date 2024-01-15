Удар по ринку в Костянтинівці: Тип зброї не визначено через п'ять місяців після трагедії

Ринок у Костянтинівці після «прильоту» ракети. Фото: Новини Донбасу

Тип зброї, якою було завдано удару по ринку в Костянтинівці 6 вересня 2023 року, ще не визначено — вибухотехнічна експертиза триває. Про це на запит «Новин Донбасу» відповіли у Донецькій обласній прокуратурі.



«Наразі у кримінальному провадженні проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення виду застосовуваної зброї та осіб, причетних до скоєння злочину. Зокрема, призначено вибухотехнічну експертизу, проведення якої триває», — йдеться у відповіді заступника керівника обласної прокуратури Олександра Бакуменка.



Він додав, що «досудове розслідування триває, у зв'язку з чим розголошення відомостей про обставини скоєного кримінального правопорушення може йому зашкодити».



У прокуратурі нагадали, що розслідування проводить слідчий відділ 2 управління ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).



Вдень 6 вересня було завдано удару по ринку в центрі Костянтинівки. Внаслідок обстрілу почалася пожежа, що охопила торгові павільйони та автомобілі. Після удару по ринку загинули 17 людей, з них двоє постраждалих згодом померли у лікарні.



Українська влада звинуватила в атаці російські війська. Водночас газета The New York Times після власного розслідування вважає, що трагедія в Костянтинівці сталася внаслідок випадкового падіння української ракети ППО, випущеної з комплексу «Бук».



У СБУ після виходу статті заявили, що, за попередньою інформацією, російські військові атакували ринок у Костянтинівці ракетою комплексу С-300, переробленою для ударів по наземних цілях.