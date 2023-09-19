По рынку Константиновки Россия ударила ракетой С-300, заявила СБУ после статьи NYT

Рынок в Константиновке после удара. Фото: «Новости Донбасса»

Служба безопасности Украины в ходе расследования обстрела 6 сентября рынка в Константиновке пришла к выводу, что удар был нанесен войсками России из комплекса С-300. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает «Интерфакс-Украина».



«СБУ расследует очередное военное преступление России, которое касается обстрела россиянами рынка в Константиновке 6 сентября этого года. Расследование проводится по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)», — заявили в украинской спецслужбе, комментируя публикацию The New York Times о том, что удар по Константиновке, вероятно, случайно нанесла украинская ракета ПВО, выпущенная из системы «Бук».



«По данным следствия, враг ударил по данному гражданскому объекту из комплекса С-300. Об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, изъятые на месте трагедии. Также следствие изучает ряд других материалов, указывающих на причастность врага к этому обстрелу», — отметили в СБУ.

В спецслужбе добавили, что в настоящее время досудебное расследование продолжается. Назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств этого военного преступления.



День назад «Новостям Донбасса» ответили в СБУ, что расследование удара по рынку в Константиновке продолжается и тип оружия еще не установлен.



«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, в том числе по установлению вида и типа вооружения, с помощью которого осуществлен обстрел рынка в городе Константиновка 6 сентября 2023 года», — говорилось в ответе СБУ на наш журналистский запрос.



Напомним, в результате удара по рынку в городе Константиновка Донецкой области погибли 16 человек. Еще более 30 мирных жителей получили ранения.