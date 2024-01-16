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Заклики «не ескалювати ситуацію» коштували життя українських військових — Зеленський

16 січня 2024, 16:35

Заклики «не ескалювати ситуацію» коштували життя українських військових — Зеленський

Заклики «не ескалювати ситуацію» коштували багатьох життів українських військових, заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у вівторок, 16 січня.

«До повномасштабного вторгнення ми постійно чули Don't Escalate. І ми закликали до активних дій та санкцій, щоб запобігти розширенню війни. І нам сказали: „Не загострюйте ситуацію“», – заявив Зеленський.

Він додав, що Україна попросила нові види зброї, але у відповідь почула: "Не ескалуйте". «Але потім прибула зброя і ескалації не відбулося. Російська ракета впала на територію НАТО. Відповіддю знову було: "Не загострюйте ситуацію“. Але відплата зараз могла б багато чого навчити Росію і додати Заходу необхідної впевненості», — наголосив Зеленський.

За словами президента, повна сила санкцій могла б змусити Путіна вдатися до поступок. Але, як наголосив Зеленський, через "Не загострюйте ситуацію" час було втрачено. «І загинуло багато наших найдосвідченіших воїнів, які воювали з 2014 року», — додав він.

Зеленський нагадав, що «ми чули, що Росія ніколи не допустить створення «зеленого коридору» без своєї участі». Але з українських портів перевезено близько 16 мільйонів тонн вантажів, наголосив він.

«І ми можемо довести, що Росія змириться з повною втратою свого Чорноморського флоту, який тероризував комерційні суди. І ми повинні досягти для України переваги в повітрі, так само, як ми здобули перевагу на Чорному морі», — сказав президент.

За словами Зеленського, «багато заходів щодо санкцій було відкладено на місяці, а то й роки, оскільки зіткнулися зі шквалом загроз з боку Москви. Але жодна з цих загроз не виправдалася. Кожен шторм виявлявся їхнім блефом».

Він підкреслив, що в кожній російській ракеті є критично важливі компоненти західних країн, десятки компонентів.

Раніше повідомлялося, що США хочуть переконати Володимира Зеленського змінити стратегію війни в Україні.

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