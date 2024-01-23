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До Ленінградської області перекидають додаткові С-300

23 січня 2024, 09:55

До Ленінградської області перекидають додаткові С-300

Додаткові системи С-300 у Ленінградській області. Фото: кадр із відео Додаткові системи С-300 у Ленінградській області. Фото: кадр із відео

Після перших з початку війни атак БПЛА на Ленінградську область мешканці помітили у регіоні ЗРК С-300. Про це написав російський телеграм-канал ASTRA.

Зенітно-ракетні комплекси зняв на відео місцевий житель, один із комплексів перекрив проїжджу частину, намагаючись розвернутися.

18 січня 2024 року БПЛА атакували «Петербурзький нафтовий термінал», а 21 січня термінал компанії «Новатек» у порту Усть-Луга.

Це були перші атаки на Ленінградську область від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Нагадаємо, у ніч на неділю, 21 січня, у російській Тулі також було атаковано завод «Щегловський вал».

Інститут вивчення війни вважає, що російські системи протиповітряної оборони в Ленінградській області, швидше за все, розташовані для захисту від ударів із північного заходу та заходу, оскільки РФ історично створювала свою ППО в цьому районі для захисту від гіпотетичних атак НАТО.

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