До Ленінградської області перекидають додаткові С-300

Додаткові системи С-300 у Ленінградській області. Фото: кадр із відео

Після перших з початку війни атак БПЛА на Ленінградську область мешканці помітили у регіоні ЗРК С-300. Про це написав російський телеграм-канал ASTRA.



Зенітно-ракетні комплекси зняв на відео місцевий житель, один із комплексів перекрив проїжджу частину, намагаючись розвернутися.



18 січня 2024 року БПЛА атакували «Петербурзький нафтовий термінал», а 21 січня термінал компанії «Новатек» у порту Усть-Луга.



Це були перші атаки на Ленінградську область від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Нагадаємо, у ніч на неділю, 21 січня, у російській Тулі також було атаковано завод «Щегловський вал».



Інститут вивчення війни вважає, що російські системи протиповітряної оборони в Ленінградській області, швидше за все, розташовані для захисту від ударів із північного заходу та заходу, оскільки РФ історично створювала свою ППО в цьому районі для захисту від гіпотетичних атак НАТО.