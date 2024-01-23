Украинский музыкант Бардаш получил паспорт РФ в оккупированном Луганске

Украинский музыкальный продюсер Юрий Бардаш опубликовал фотографию с российским паспортом. На фото он позирует на фоне портрета российского президента Владимира Путина и флага РФ. Российским СМИ Бардаш рассказал, что получил документ в оккупированном Луганске.



Бардаш работал с группами Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и певицей Луной. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину он переехал в Россию и начал публично критиковать украинскую власть. Бардаш регулярно выступает на политических шоу в эфире государственных каналов.



Сам Бардаш родом из Алчевска Луганской области.

В августе 2023 года около 80% жителей подконтрольной РФ части Луганской области получили российские паспорта, заявила представительница МВД РФ Ирина Волк.



Права жителей оккупации уже несколько лет притесняют оккупационные власти, которые постепенно ужесточают правила их проживания в рамках российского законодательства. Одним из условий для получения водительских прав, покупки или продажи недвижимости, получения льгот и социальных выплат является российское гражданство.