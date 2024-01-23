Український музикант Бардаш отримав паспорт РФ в окупованому Луганську

Український музичний продюсер Юрій Бардаш опублікував фотографію із російським паспортом. На фото він позує на тлі портрета російського президента Володимира Путіна та прапора РФ. Російським ЗМІ Бардаш розповів, що отримав документ в окупованому Луганську.



Бардаш працював із гуртами Quest Pistols, «Гриби», «Нерви» та співачкою Місяцем. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну він переїхав до Росії і почав публічно критикувати українську владу. Бардаш регулярно виступає на політичних шоу в ефірі державних каналів.



Сам Бардаш родом з Алчевська Луганської області.

Торішнього серпня 2023 року близько 80% жителів підконтрольної РФ частини Луганської області отримали російські паспорти, заявила представниця МВС РФ Ірина Волк.



Права жителів окупації вже кілька років утискують окупаційну владу, яка поступово посилює правила їх проживання в рамках російського законодавства. Однією з умов отримання водійських прав, купівлі чи продажу нерухомості, отримання пільг та соціальних виплат є російське громадянство.