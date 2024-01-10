Судью Верховного Суда с паспортом РФ восстановили в должности — Радио Свобода

Богдан Львов (справа) в суде. Фото: Георгий Шабаев/Facebook

Судья Верховного Суда Украины Богдан Львов, у которого нашли российский паспорт, восстановлен в должности. Ему также выплатят зарплату за время «вынужденного прогула». Об этом сегодня сообщило «Радио Свобода».

Отмечается, что Киевский окружной административный суд удовлетворил иск экс-председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдана Львова относительно восстановления в должности.

В Верховном Суде отказались сообщить, планируют ли подавать апелляцию на решение Киевского окружного админсуда, говорится в сообщении.

Журналисты-расследователи проекта «Схемы» заявили, что у Богдана Львова гражданство России с 1999 года. Сам судья это отрицал. За дело взялись правоохранители, на время расследования Львова лишились доступа к государственной тайне.

Журналисты обнаружили, что в собственности жены Львова и его тещи есть квартира в Москве: ее приблизительная рыночная стоимость — 11 миллионов гривен. Ни в одной из своих имущественных деклараций он не указывал, что на жену зарегистрирована недвижимость в Москве. Поэтому НАБУ начало расследование.

Издание напомнило, что 5 октября 2022 г. Председатель Верховного Суда Всеволод Князев отчислил председателя Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова из штата Верховного Суда на основании письма СБУ о наличии у него гражданства РФ.

15 сентября того же года журналисты-расследователи «Схем» опубликовали расследование «Украинский судья с российским паспортом», в котором привели многочисленные доказательства из ряда источников и баз данных, в том числе публичных, что председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдан Львов является гражданином Российской Федерации. Он получил гражданство еще в 1999 году в Москве, уже работая судьей в Украине. А в 2012 году обновил паспорт после достижения 45-летия.