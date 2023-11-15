Расследователи подтвердили российское гражданство митрополита Святогорской лавры

Митрополит Арсений. Фото: Святогорская Лавра

ОSINT расследование Molfar, проведенное для выявления связей священников УПЦ МП с Россией и РПЦ подтвердило, что у митрополита Свято-Успенской Святогорской Лавры Арсения есть гражданство РФ.



В агентстве Molfar был создан реестр церковных деятелей УПЦ МП, имеющих связи с РФ. В этом реестре есть и митрополит Арсений — Игорь Федорович Яковенко. Указано, что его паспорт гражданина РФ среди недействительніх не значится.

Изображение из реестра Molfar

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство ряда священников УПЦ МП. Среди них был и Игорь Яковенко.



В то же время, на официальном сайте лавры митрополит Арсений значится наместником и нет информации о прекращении его полномочий.



Напомним, Служба безопасности Украины начала уголовное производство и назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион.