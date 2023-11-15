Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Расследователи подтвердили российское гражданство митрополита Святогорской лавры

15 ноября 2023, 18:33

Расследователи подтвердили российское гражданство митрополита Святогорской лавры

Митрополит Арсений. Фото: Святогорская Лавра Митрополит Арсений. Фото: Святогорская Лавра

ОSINT расследование Molfar, проведенное для выявления связей священников УПЦ МП с Россией и РПЦ подтвердило, что у митрополита Свято-Успенской Святогорской Лавры Арсения есть гражданство РФ. 

В агентстве Molfar был создан реестр церковных деятелей УПЦ МП, имеющих связи с РФ. В этом реестре есть и митрополит Арсений — Игорь Федорович Яковенко. Указано, что его паспорт гражданина РФ среди недействительніх не значится. 

Изображение из реестра Molfar
Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство ряда священников УПЦ МП. Среди них был и Игорь Яковенко. 

В то же время, на официальном сайте лавры митрополит Арсений значится наместником и нет информации о прекращении его полномочий. 

Напомним, Служба безопасности Украины начала уголовное производство и назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Святогорск Донецкая область
Прочее
Святогорская Лавра митрополит Арсений гражданство РФ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:37
Оккупанты завершили создание сети телеграфной связи на захваченных территориях
14:35
«ДНР»: в результате обстрела Донецка пострадал местный житель
14:21
Россияне завозят на оккупированные территории мигрантов, они создали криминальные группы — ЦНС
13:50
Доцент университета корректировал удары по Харькову — СБУ
11:39
В оккупированном Донецке полностью восстановлено энергоснабжение
11:35
В Мариуполе оккупанты продолжают обустраивать военные базы
09:25
Войска РФ пытаются вернуть себе инициативу на востоке Украины — ISW
00:13
Донецк, Луганск и не только: Главные события 14 ноября
20:12
Украина вернула из оккупации четырех детей вместе с семьями
18:27
Оккупанты стали чаще использовать дроны-камикадзе на фронте — Александр Сырский
17:23
Появились свидетельства грубых издевательств российских военных над сослуживцами
15:27
С наступлением холодов на оккупированной Луганщине электросети не выдерживают нагрузок
14:36
«Новый за 9 тысяч, подержанный за 4»: в оккупированном Мариуполе на рынке продают пистолеты
13:49
«Платят пенсии по законам РФ»: двух должностных лиц из оккупированной Луганщины будут судить за коллаборационизм
12:24
Многолетний «мэр» оккупированного Луганска сбежал в Россию
12:10
В оккупированном Донецке поднялся большой столб дыма после взрыва
10:26
В оккупированном Донецке более полутысячи домов трое суток без отопления
08:42
В оккупированном Рубежном обвалился подъезд жилого дома
23:48
Донецк, Луганск и не только: Главные события 13 ноября
23:12
Корабли РФ перебрасывают из Крыма в Новороссийск — АТЕШ
все новости
19:34
195 тысяч рублей за убийства украинцев: будут судить трех оккупантов из Донецкой области
18:53
Присвоил 43 миллиона гривен: подозреваемого в хищении денег минобороны задержали в Греции
18:33
Расследователи подтвердили российское гражданство митрополита Святогорской лавры
17:42
Химикаты, батареи, фольга: ЕС готовит новые ограничения для РФ
16:57
В отношении Ирины Фарион СБУ открыла уголовное дело
16:20
Жительница Дружковки отметила 101-й день рождения
15:47
На Херсонщине спасатели попали под обстрел во время тушения пожара
15:37
Оккупанты завершили создание сети телеграфной связи на захваченных территориях
15:27
Удар по Селидово: спасатели достали тело второго погибшего
15:25
«Белые ангелы» помогли обналичить и доставить пенсии жителям Богоявленки
14:57
В РФ заявили об обстреле поселка в Брянской области: двое военных получили ранения
14:35
«ДНР»: в результате обстрела Донецка пострадал местный житель
14:27
Двое спасателей погибли, трое ранены при обстреле Запорожского района — МВД
14:21
Россияне завозят на оккупированные территории мигрантов, они создали криминальные группы — ЦНС
13:59
В 8 поездах появились женские купе: список рейсов
13:50
Доцент университета корректировал удары по Харькову — СБУ
13:25
В Селидово возросло количество жертв из-за российского ракетного удара
12:55
В РФ заявили об еще одной атаке беспилотников на пороховой завод
12:50
Оккупанты атаковали ракетами по Запорожскому району: один человек погиб, много раненых
12:25
Оккупанты обстреляли территорию ТЭС в Донецкой области
все новости
ВИДЕО
Спасатели достали тело второго погибшего в Селидово. Фото: Новости Донбасса Удар по Селидово: спасатели достали тело второго погибшего
15 ноября, 15:27
Многоэтажка в Селидово. Фото: ГСЧС В результате ракетного удара по Селидово разрушена многоэтажка 
15 ноября, 08:10
О роли СМИ и журналистов в условиях войны говорили на прошедшей в Киеве конференции «Донбасс Медиа Форум» О роли и ответственности журналистов во время войны говорили на ДМФ-2023
14 ноября, 23:30
Столб дыма в Буденовском районе Донецка. Кадр с видео В оккупированном Донецке поднялся большой столб дыма после взрыва
14 ноября, 12:10
Херсон: Как боролись с российской пропагандой в оккупации ► Херсон: Как боролись с российской пропагандой в оккупации ►
11 ноября, 16:32
Пенсионеры против Путина: почему старшее поколение россиян выступает против войны ► Пенсионеры против Путина: почему старшее поколение россиян выступает против войны ►
09 ноября, 23:12

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама