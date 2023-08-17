МВД РФ: Около 80% жителей оккупированной Луганщины получили российские паспорта

Уже около 80% жителей подконтрольной РФ части Луганской области получили российские паспорта. Об этом заявила представительница МВД РФ Ирина Волк, передает «РИА Новости».



Она уточнила, что с 2019 года роздано более 900 тысяч паспортов, с начала года — более 542 тысяч.



Вовк утверждает, что в августе ежедневно в пункты выдачи и замены паспортов обращаются с заявлениями в среднем порядка 2,5 тысячи человек.



Россияне открыли на оккупированной Луганщине 35 пунктов, где выдают свои паспорта, также работают мобильные пункты.