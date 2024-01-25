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Російські силовики показали останки тіл на місці аварії Іл-76

25 січня 2024, 21:43

Російські силовики показали останки тіл на місці аварії Іл-76

Слідчий комітет РФ опублікував відео з місця аварії військово-транспортного літака в районі Білгорода. На кадрах видно фрагменти, ймовірно, чоловічих тіл. На багатьох із них є татуювання.

За фактом аварії літака Іл-76 у Білгородській області російські силовики розслідують кримінальну справу про теракт.

Відео не рекомендовано для перегляду людей зі слабкою психікою.

24 січня у Корочанському районі Білгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. При цьому в Росії стверджують, що нібито в літаку перебували 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Росіяни звинувачують Україну у збиванні літака.

У ГУР Міноборони підтвердили, що вчора справді мав відбутися обмін. Але заяву про те, що у літаку перебували українські військовополонені, у розвідці не підтверджують.

Президент України Володимир Зеленський пізніше заявив, що росіяни грають із життями українських полонених. Він закликав провести міжнародне розслідування.

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