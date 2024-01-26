Правительство автоматически продлило до 1 марта выплаты для всех ВПЛ

Кабмин автоматический продлил до 1 марта выплаты для ВПЛ. Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Кабинет министров на заседании в пятницу, 26 января, принял решение об автоматическом продлении всех выплат для всех внутриперемещенных лиц до 1 марта. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отмечается, что с 1 марта в Украине заработают новые правила оказания помощи ВПЛ, о которых позже уведомит министерство социальной политики.



Однако выплаты будут продлены еще на шесть месяцев для:

ВПЛ из числа пенсионеров;

граждан, имеющих инвалидность 1 или 2 группы;

детей с инвалидностью, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и других уязвимых категорий.

В целом государство продолжит поддерживать выплатами более 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц.

Ранее предполагалось, что с 1 феврале 2024 года в Украине должны быть отменены выплаты большинству ВПЛ. Соответствующие изменения в механизме начисления помощи Кабинет министров принял еще летом 2023 года.



4 января вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что выплаты для уязвимых категорий внутренних переселенцев должны быть сохранены. Для этого Минсоцполитики должно разработать и внести на утверждение правительством изменения в постановление.



25 января Верещук заявила: ожидается, что получать выплаты от государства продолжат лишь уязвимые категории ВПЛ, а именно — пенсионеры, люди с инвалидностью, женщины, женщины с детьми, а также граждане, проживающие на прифронтовых территориях.