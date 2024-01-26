Уряд автоматично продовжив до 1 березня виплати для всіх ВПО

Кабмін автоматично продовжив до 1 березня виплати для ВПО. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 26 січня, ухвалив рішення про автоматичне продовження всіх виплат для всіх внутрішньопереміщених осіб до 1 березня. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.



Зазначається, що з 1 березня в Україні запрацюють нові правила надання допомоги ВПО, про які пізніше повідомить міністерство соціальної політики.



Проте виплати будуть продовжені ще на шість місяців для:

ВПО з числа пенсіонерів;

громадян, які мають інвалідність 1 чи 2 групи;

дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та інших уразливих категорій.

Загалом держава продовжуватиме підтримувати виплатами понад 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.



Раніше передбачалося, що з 1 лютого мають бути скасовані виплати більшості ВПО. Відповідні зміни у механізмі нарахування допомоги Кабінет міністрів ухвалив ще влітку 2023 року.



4 січня віце-прем'єр Ірина Верещук повідомила, що виплати для вразливих категорій внутрішніх переселенців мають бути збережені. Для цього Мінсоцполітики має розробити та внести на затвердження урядом зміни до постанови.



25 січня Верещук заявила: очікується, що отримувати виплати від держави продовжать лише вразливі категорії ВПО, а саме пенсіонери, люди з інвалідністю, жінок , жінки з дітьми, а також громадяни, які проживають на прифронтових територіях