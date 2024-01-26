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У міністерстві реінтеграції розповіли, що буде далі із виплатами для ВПО

26 січня 2024, 08:00

У міністерстві реінтеграції розповіли, що буде далі із виплатами для ВПО

Очікується, що отримувати виплати від держави продовжать лише вразливі категорії ВПО, а саме — пенсіонери, люди з інвалідністю, жінки, жінки з дітьми, а також громадяни, які мешкають на прифронтових територіях. Про це у четвер, 25 січня, повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.

Вона наголосила, що відповідні зміни до постанови Кабміну №709 має подати міністерство соціальної політики.

За словами Верещук, влада була змушена переглянути умови виплати допомоги переселенцям, оскільки фіксується зменшення доходної частини бюджету.

«Ми безпосередньо прив'язані до рішень наших партнерів. Партнери висувають вимоги постійно верифікувати виплати з метою їхнього зменшення чи оптимізації. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами два роки достатньо для того, щоб адаптуватися», — сказала Верещук.

За її даними, в Україні близько 4,9 мільйона людей, які вважаються внутрішніми переселенцями. З них 2,5 мільйони щомісяця одержують виплати.

«Кількість дещо зменшилася, тому що власне за статусом чи за визначенням люди, які виїхали за кордон і там проживають, вони не є ВПО. А також ті люди, які повернулися до своїх домівок. Вони також не вважаються внутрішньо переміщеними особами, і тому зменшується їх кількість. Але є люди, які виїжджають із небезпечних зон, і щодня йде евакуація», — сказала Верещук.

Вона додала, що у 2022 році Україна направила на виплати переселенцям 57 мільярдів гривень. 2023 року ця сума збільшилася до 73 млрд. гривень.

Планується, що у 2024 році сума на допомогу для ВПО знову досяге 57 мільярдів гривень.

Раніше повідомлялося, що починаючи з лютого поточного року новоприбулим українським переселенцям в Ірландії зменшать грошову допомогу майже в шість разів.

З 1 лютого 2024 року в Україні мають бути скасовані виплати більшості ВПО. Відповідні зміни у механізмі нарахування допомоги Кабінет міністрів ухвалив ще влітку 2023 року.

4 січня віце-прем'єр Ірина Верещук повідомила, що виплати для вразливих категорій внутрішніх переселенців мають бути збережені. Для цього Мінсоцполітики має розробити та внести на затвердження урядом зміни до постанови.

З інтерв'ю Верещук 25 січня виходить, що Мінсоцполітки досі цього не зробило.

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