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Виплати для переселенців: Що зміниться у 2024 році

Вікторія Іщенко
27 грудня 2023, 18:40

Виплати для переселенців: Що зміниться у 2024 році

Які зміни чекають на переселенців у 2024 році. Фото: ДСНС Які зміни чекають на переселенців у 2024 році. Фото: ДСНС

2024 рік стане роком змін для внутрішньо переміщених осіб. Більша частина переселенців буде позбавлена щомісячних виплат на проживання. ВПО з окупованих ще у 2014 році населених пунктів Донецької та Луганської областей отримують таку допомогу вже майже 10 років. Тільки розмір її змінювався. Що чекає на переселенців у наступному році та чи позбавлять допомоги всіх — читайте в статті «Новин Донбасу».

Позбавлення виплат багатьох ВПО — очікуване

Про те, що Кабінет міністрів вирішив змінити механізм нарахування допомоги, стало відомо ще у липні.

Тоді уряд прийняв постанову, згідно з якою виплати ВПО продовжувались на шість місяців — до 1 лютого 2024 року. Тож, січень стане останнім місяцем допомоги для багатьох переміщених осіб. Громадські діячі, які займаються питаннями переселенців, впевнені, що такий підхід цілком очікуваний. З початком повномасштабного вторгнення переміщених осіб стало дуже багато. До того ж, бойові дії не припиняються, кількість ВПО постійно росте. Тож, здійснення виплат безстроково для всіх переміщених осіб не може тривати довго. 

Експертка з юридичних питань Громадського холдингу «Група впливу» Марія Красненко роз’яснює, що нові підходи до призначення допомоги на проживання переселенцям враховували багато нюансів: власне сам факт переміщення з зони бойових дій чи тимчасово окупованих територій та втрату житла. Окрім цього, були запроваджені критерії майнового стану. Наприклад, купівля авто, випущеного протягом 5 останніх років, нерухомості, депозитні рахунки з понад 100 тисячами гривень. 

«За три місяці до звернення та протягом всього періоду звернення не можна робити таке: купувати авто, нове, з салону, з року випуску якого минуло менше п’яти років. Не можна купувати на суму від 100 тисяч гривень рухоме майно, цінні папери, послуги, роботи. Це не стосується будівельних матеріалів, якщо було пошкоджено житло, не стосується медичних і освітніх послуг, не стосується купівлі житла, яке знаходиться на території, де проходять бойові дії. При цьому виключення стосується житла, якщо його купили на основі кредитного договору, але перший внесок становив менше ста тисячі гривень», — коментує юристка громадської організації «Донбас SOS» Тайя Аврам.

Cічень 2024 року стане останнім місяцем допомоги для багатьох ВПО. Фото: ДСНС

Що вже змінилося з 1 грудня

Певні зміни щодо переселенців Кабмін прийняв у листопаді. Згідно із ними, подаватись на виплати в принципі можуть вже не всі. 

«З 1 грудня за допомогою можуть звернутися особи, які перемістилися вперше або повторно лише після 1 січня 2022 року. Перемістилися із зон бойових дій, які внесені до переліку, з окупованих територій або у них знищене житло чи пошкоджене до такого ступеня, що непридатне для проживання. Зробили виключення для осіб, які, наприклад, отримували допомогу, але потім з певних причин повернулися додому. А тепер у них оголошена евакуація і їм треба переміщатися знову. Не обов’язково евакуюватись засобами, які буде надавати адміністрація. Можна виїхати самому, але обов’язково повідомити адміністрацію, яка внесе в списки. Тоді така особа зможе отримувати допомогу на проживання шість місяців», — роз’яснює Тайя Аврам.

Тут є важливий момент, що евакуація має бути оголошена після 1 січня 2023 року. Тобто, мешканці Донецької області під цей критерій вже не підпадають, бо там евакуація проходить з минулого року. 

З 1 грудня 2023 року претендувати на виплати можуть вже не всі ВПО. Фото: ДСНС

Також з’явились вимоги щодо зайнятості переселенців. З 1 грудня непрацююча ВПО працездатного віку повинна, наприклад, знайти роботу впродовж 3 місяців.

«Непрацюючі переселенці мають сприяти своїй зайнятості, інакше допомога буде припинена через три місяці. Для цього можна працевлаштуватися, зареєструватися як фізична особа-підприємець чи подати заяву для отримання гранту на власний бізнес, ваучера на навчання та інші способи сприяння. В тому числі, бути зареєстрованим безробітним», — коментує експертка з юридичних питань Громадського холдингу «Група впливу» Марія Красненко.

Окрім цього, за допомогою тепер може звернутись представник від сім’ї, а не кожна людина окремо. Експертка підкреслює, що зміни також стосуються можливості отримання допомоги у разі повернення із-за кордону. Звернутись із заявою можна через 15 робочих днів після повернення в Україну.

Хто має пільги

Експертки підкреслюють: нові підходи є доволі складними для розуміння. Тому звернень на гарячі лінії від переселенців дуже багато. Якщо окреслити, то, згідно із постановою Кабінета міністрів, з 1 лютого виплати будуть припинені всім переміщеним особам, які оформили допомогу до 1 серпня 2023 року. Тобто, у першу чергу мова йде саме про переселенців, які отримали цей статус на початку війни, коли бойові дії відбуватися лише на Донбасі. 

У той же час допомогу виплачуватимуть ще шість місяців вразливим групам ВПО, які оформили її після 1 серпня 2023 року. Наприклад, сюди відносяться ВПО, в яких середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї є меншим за 4 прожиткові мінімуми, а це 8372 грн на місяць

«Сюди ж підпадають і пенсіонери з недостатнім доходом. Також мова йде про осіб, в складі сім’ї яких є троє і більше дітей віком до 18 років,  громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або дітьми з інвалідністю віком до 18 років, особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку тощо. Такий перелік є достатньо широким», — коментує Марія Красненко. 

Також мова про ті сім’ї, де один з батьків доглядає за дитиною до шести років. Або за неповнолітніми, хворими на важкі перинатальні ураження нервової системи, які мають важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні захворювання, церебральний параліч, цукровий діабет першого типу. Цим категоріям допомога буде продовжена автоматично без додаткового звернення.

Ідентифікація пенсіонерів-ВПО по відеозв'язку: для кого доступна

Перед Новим роком, а саме 8 грудня, була прийнята постанова, яка стосується пенсіонерів-переселенців. Мова у ній про ідентифікацію для продовження пенсійних виплат. Відтепер є можливість проходити її шляхом відеоконференцзв’язку. Як нагадують у громадській організації «Донбасс SOS», пенсіонери, які мають довідку про взяття на облік ВПО до 24 лютого 2022 року, кожні півроку повинні проходити ідентифікацію виключно через «Ощадбанк». На період карантину, пов’язаного з епідемією COVID-19, цю необхідність призупинили. Проте в серпні вимогу поновили. Строк — до 31 грудня 2023 року. Тим, хто не встигне, пенсія нараховуватись буде, але проводити операції по картам стане неможливо. В умовах, коли багато ВПО виїхали за кордон, а частина живе близько до зони бойових дій, фізична ідентифікація є проблематичною. Тому її поновлення викликало багато дискусій.

«Відтепер отримувачі пенсій можуть підтвердити свою особу через такі платформи, як Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp чи Zoom. Раніше ідентифікація могла проводитись лише через Ощадбанк, згодом — ще й через портал Пенсійного Фонду за допомогою електронного підпису з “Дія.Підпис”. Це є особливо актуальним для тих, чия пенсія була припинена у зв’язку з непроходженням фізичної ідентифікації», — коментує Марія Красненко.

Пенсіонери-переселенці отримали можливість ідентифікації по відеозв'язку. Але є нюанси. Фото: Unsplash

Власне, поки що можливість проходження ідентифікації по відео доступна лише ВПО, яким вже заблокували карткові рахунки. Подати заявку можна через Портал електронних послуг Пенсійного Фонду чи за телефонами: 0800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281 08 71. В голосовому переліку треба обрати «Питання щодо виплати пенсій та ідентифікації».

Експерти зазначають: аби можливість відеоідентифікації торкнулась всіх ВПО першої хвилі, Кабмін має прийняти зміни до Постанови №637

«Вони вже підготовлені. Ми дуже сподіваємось, що вони будуть прийняті ще до Нового року. Адже станом на сьогодні у разі непроходження фізичної ідентифікації до 31 грудня 2023 року “Ощадбанк“ зупинить видаткові операції по рахунках таких пенсіонерів», — каже Марія Красненко.

В свою чергу, експерти «Донбасс SOS» нагадують, що до внесення змін в постанову всі інші пенсіонери для ідентифікації можуть прийти особисто в «Ощадбанк» або авторизуватись на Порталі Пенсійного Фонду за допомогою «Дія.Підпис». Ті, хто перебуває за кордоном, мають можливість звернутись до дипломатичної установи. Потім документи треба самостійно перенаправити в Пенсійний Фонд. Пенсіонерам, які пройшли ідентифікацію такими способами, подавати заяву на відеозв’язок не потрібно. 

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