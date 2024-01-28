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Оккупанты ударили из артиллерии по Покровскому району: есть жертва

28 января 2024, 14:20

Оккупанты ударили из артиллерии по Покровскому району: есть жертва

Сегодня утром, 28 января, оккупационная армия РФ обстреляла Очеретино Покровского района Донецкой области. Известно, что местный житель получил ранения. Об этом сообщила спикер прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева, передает Суспільне Донбас.

По уточненной информации, российская атака на город произошла в 10:40.

«Против мирного населения оккупанты использовали артиллерию. От попадания снарядов по одной из улиц населенного пункта получил осколочное ранение 45-летний мужчина», — отметила Медведева.

Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в Донецкой областной прокуратуре начато расследование по факту ранения трех мирных жителей в Мирнограде Донецкой области. Повреждено много домов, три человека пострадали, среди них подросток. 

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