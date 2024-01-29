Вночі окупанти вдарили ракетами по Мирнограду

У ніч проти 29 січня армія РФ вдарила ракетами по Мирнограду в Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.



«Ситуація у громаді контрольована. Вночі окупант вкотре вдарив ракетами по нашому місту», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



Крім того, у відомстві додали, що у Мирнограді усі лікарні, соціальні служби та «Пункти незламності» працюють.



Нагадаємо, у Донецькій обласній прокуратурі розпочато розслідування за фактом поранення трьох мирних жителів у Мирнограді Донецької області. Пошкоджено багато будинків, троє людей постраждали, серед них підліток.