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Якщо США призупинять підтримку України, Європа сама не впорається — Зеленський

29 січня 2024, 10:26

Якщо США призупинять підтримку України, Європа сама не впорається — Зеленський

Припинення підтримки України Сполученими Штатами Америки не може бути повністю заповнене Європою. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

«Європа одна не впорається, якщо підтримка США буде припинена. Ні зброєю, ні фінансово. Якби вся Європа об'єдналася, вона могла б дати достатньо підтримки Україні, але США мають вплив і коли сигнали не дуже позитивні, вони мають той самий вплив на деяких європейських лідерів», — сказав президент України.

Тому, як вважає Зеленський, «якщо Сполучені Штати не будуть, не дай Боже, надавати підтримку, це вплине на об'єднану Європу».

За словами глави держави, це призведе до нестачі зброї та фінансів в Україні. «По-друге, я думаю, що союз між Сполученими Штатами Америки та Європою буде втрачено. По-третє, сама Європа зрозуміє, що це сигнал про те, що якщо Україна не вистоє, а Путін піде вперед, і це сигнал Сполучених Штатів, що Європа залишиться на самоті», — сказав Зеленський.

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Також він припускає, що в такому разі «посиплеться» санкційна політика. «Бо Сполучені Штати Америки, коли вони підтримують Україну, також впливають на політику санкцій європейських країн», — зазначив Зеленський.

Він хотів би, щоб Німеччина взяла на себе лідерство у цьому випадку. «Німеччина може це зробити, консолідувати Європейський Союз. Багато країн мають серйозні економічні відносини з Німеччиною, бо це є потужна європейська економіка. Але все ж таки я думаю, що ця загроза дуже висока. Тому що це такий сигнал. Поганий. Пасивність Сполучених Штатів — це неправильно», — наголосив Зеленський.

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