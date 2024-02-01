Ракета влучила у пункт зв'язку на військовому аеродромі Бельбек у Севастополі — ASTRA

Ракета вдарила по пункту зв'язку на військовому аеродромі Бельбек у Севастополі. Фото: Кримський вітер/Телеграм

Внаслідок атаки 31 січня на Севастополь невстановлена ракета вдарила по військовому аеродрому Бельбек. Про це пише російський незалежний телеграм-канал ASTRA, з посиланням на свої джерела.

За даними джерел каналу, вчора було атаковано пункт зв'язку військової частини 80159, який, згідно з відкритими даними, відноситься до військового аеродрому Бельбек.

«Пункт зв'язку спалахнув, площа пожежі склала близько 30 квадратних метрів. Постраждалих попередньо немає», — повідомила ASTRA.

Нагадаємо, вчора очевидці повідомляли про пожежу у районі аеродрому Бельбек у Севастополі. Пізніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram підтвердив роботу по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму.