В Кривом Роге вводят графики аварийных отключений электроэнергии

Из-за повреждений энергетического оборудования в Кривом Роге и близлежащих районах введены графики аварийных отключений, сообщает «Укрэнерго».



В компании заявили, что ремонтные бригады «Укрэнерго» работают над ликвидацией последствий атаки.



«В ночь на 3 февраля враг третий раз нанес удар "шахедами" по объектам энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области. К сожалению, из-за обстрелов и падений обломков БПЛА пострадало оборудование подстанции НЭК "Укрэнерго" и две высоковольтные воздушные линии», — добавили в Национальной энергетической компании.



Отмечается, что были обесточены бытовые и промышленные потребители в Кривом Роге. Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул написал, что по состоянию на 07:00 7500 абонентов обесточены в Металлургическом районе.



Также по словам Вилкула, была обесточена котельная АМКР «Теплосети» и котельная №2 «Теплоцентрали» — это Металлургический, часть Саксаганского и Долгинцевского района.



«Энергетики вводят графики аварийных отключений (по тому алгоритму, который был в прошлом году во время блекаутов). Через 10 мин остановится скоростной трамвай. Часть больниц, вода, тепло (где это возможно) переходят на генераторы. Будут веерные перебои с электроэнергией и связью», — уточнил Вилкул.



Вдобавок политик напомнил всем, что в городе создано 213 «Пунктов несокрушимости». Ночью в Криворожском районе Днепропетровской области подразделениями Воздушного командования «Восход» уничтожено пять БпЛА Shahed-136/131.







Напомним, 2 февраля, после российской атаки беспилотниками была повреждена одна из подстанций «Укрэнерго», в Кривом Роге остались без энергоснабжения бытовые и промышленные потребители.



Также на двух шахтах было заблокировано 113 шахтеров, в результате чего пришлось организовывать спасательную операцию.



В ночь на 3 февраля 2024 года российская армия атаковала Украину 14-ю ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области.