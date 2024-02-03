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У Кривому Розі запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії

03 лютого 2024, 10:00

У Кривому Розі запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії

Через пошкодження енергетичного обладнання у Кривому Розі та прилеглих районах запроваджено графіки аварійних відключень, повідомляє «Укренерго».

У компанії заявили, що ремонтні бригади «Укренерго» працюють над ліквідацією наслідків атаки.

«У ніч на 3 лютого ворог втретє завдав удару "шахедами" по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині. На жаль, через обстріли та падіння уламків БпЛА постраждало обладнання підстанції НЕК «Укренерго» та дві високовольтні повітряні лінії», — додали в Національній енергетичній компанії.

Зазначається, що були знеструмлені побутові та промислові споживачі у Кривому Розі. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул написав, що станом на 07:00 7500 абонентів знеструмлено в Металургійному районі.

Також за словами Вілкула, було знеструмлено котельню АМКР «Тепломережі» та котельню №2 «Теплоцентралі» — це Металургійний, частину Саксаганського та Довгинцівського району.

«Енергетики вводять графіки аварійних відключень (за тим алгоритмом, що був торік під час блекаутів). Через 10 хв зупиниться швидкісний трамвай. Частина лікарень, вода, тепло (там, де це можливо) переходять на генератори. Будуть віялові перебої з електроенергією та зв'язком», - уточнив Вілкул.

Також політик нагадав усім, що в місті створено 213 «Пунктів незламності». Вночі у Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділами Повітряного командування «Схід» знищено п'ять БПЛА Shahed-136/131.



Нагадаємо, 2 лютого, після російської атаки безпілотниками було пошкоджено одну з підстанцій «Укренерго», у Кривому Розі залишилися без енергопостачання побутові та промислові споживачі.

Також на двох шахтах було заблоковано 113 шахтарів, внаслідок чого довелося організовувати рятувальну операцію.

У ніч на 3 лютого 2024 року російська армія атакувала Україну 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Білгородської області.

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