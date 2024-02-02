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Всех заблокированных под землей шахтеров в Криворожском районе подняли на поверхность

02 февраля 2024, 09:57

Всех заблокированных под землей шахтеров в Криворожском районе подняли на поверхность

Сегодня, 2 февраля, после российской атаки беспилотниками была повреждена одна из подстанций «Укрэнерго», в Кривом Роге остались без энергоснабжения бытовые и промышленные потребители, а также в шахтах застряли 113 шахтеров. Об этом написал глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

«На 2-х шахтах было заблокировано 113 шахтеров, организована спасательная операция», — заявил Вилкул.

Позже, Александр Вилкул написал, что спасателям удалось освободить всех застрявших под землей сотрудников шахт, отметив, что все 113 шахтеров на поверхности.

«Спасибо горноспасателям, ГСЧС, руководству и трудовым коллективам "КЖРК" и "Арселору"», — добавил Вилкул.

Ранее в ночь на 2 февраля 2024 года Россия атаковала Украину 24 ударными БпЛА типа «Shahed-136/131».

В зоне ответственности Воздушного командования «Восток» было уничтожено три БпЛА в Криворожском районе Днепропетровской области подразделениями.

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