Норвегія надасть Україні додаткові системи ППО NASAMS

Уряд пропонує норвезькому парламенту замовити у компанії Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) ще десять пускових установок та чотири центри управління вогнем системи ППО NASAMS, інформує сайт уряду Норвегії.



Це робиться на додаток до викупу обладнання, яке вже передано Україні. Інвестиції становлять 3,45 мільярда норвезьких крон.



«Норвезька система NASAMs рятує життя українців та запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. Російські ракетні та безпілотні атаки масштабні та жорстокі, тому протиповітряна оборона має вирішальне значення для України. Водночас я стурбований тим, щоб ми якнайшвидше відновили засоби протиповітряної оборони для нашої власної оборони», — заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.



Нагадаємо, що Україна досі не отримала ЗРК NASAMS, яку обіцяла надати Канада. Водночас Литва передала Україні ракетні пускові установки NASAMS і необхідне обладнання.



Раніше, 13 грудня, Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели зустріч, на якій глава норвезького уряду підтвердив передачу додаткових систем ППО NASAMS.