Фронт: Набольшее число атак оккупанта — в районе Авдеевки

За пятницу, 9 февраля, на фронте состоялось 111 боевых столкновений, на Авдеевском направлении отражено 33 атаки российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

В Донецкой области на Лиманском направлении украинские военные отбили 14 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов, Ямполовки Донецкой области.



На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 22 атаки оккупантов неподалеку Богдановки, Ивановского и Клищеевки.



На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать противника, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 атаку врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 12 атак у Первомайского, Невельского Донецкой области.



На Марьинском направлении украинские военные продолжают сдерживать противника вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 19 атак.



На Шахтерском направлении отражено 2 атаки войск РФ южнее Золотой Нивы Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.