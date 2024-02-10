Фронт: Найбільше атак окупанта — в районі Авдіївки

За п'ятницю, 9 лютого, на фронті відбулося 111 бойових зіткнень, на Авдіївському напрямку відбито 33 атаки російських окупантів. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.

У Донецькій області на Лиманському напрямі українські військові відбили 14 атак противника поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполівки Донецької області.



На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 22 атаки окупантів неподалік Богданівки, Івановського та Кліщиївки.



На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати супротивника, який не залишає спроб оточити Авдіївку. Так, Сили оборони минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак біля Первомайського, Невельського Донецької області.



На Мар'їнському напрямі українські військові продовжують стримувати супротивника поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 19 атак.



На Шахтарському напрямку відбито 2 атаки військ РФ на південь від Золотої Ниви Донецької області та на північ від Приютного Запорізької області.