Из-за российских обстрелов обесточен Торецк Донецкой области

В Донецкой области в результате российских обстрелов обесточена шахта, в Николаевской — три ветряные электростанции. Об этом сообщило министерство энергетики Украины.



В Торецке на момент отключения под землей в шахте оставалось 20 работников. За несколько часов всех вывели на поверхность.



По состоянию на утро 19 февраля без электроснабжения оставался Торецк и угледобывающие предприятия одной из государственных компаний. Всего в области без света 59 тысяч потребителей в 75 населенных пунктах.



В Николаевской области без света остались было 25 тысяч бытовых и 815 юридических потребителей в 51 населенном пункте. Ночью всех потребителей запитали. Но к утру без света остаются примерно 3 тыс. домохозяйств. Продолжаются работы по восстановлению.



Кроме того, Минэнерго отмечает, что в результате ударов «Шахедов» по Харькову в городе возникли пожары. Для их безопасного тушения отключены 450 потребителей электроэнергии и 22 потребителя газа. Всего из-за боевых действий по области обесточено 16 тысяч абонентов.