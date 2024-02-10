Через російські обстріли знеструмлено Торецьк Донецької області

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів знеструмлено шахту, у Миколаївській — три вітряні електростанції. Про це повідомило міністерство енергетики України.



У Торецьку на момент відключення під землею у шахті залишалося 20 працівників. За кілька годин усіх вивели на поверхню.



Станом на ранок 19 лютого без електропостачання залишався Торецьк та вугледобувні підприємства однієї з державних компаній. Загалом в області без світла 59 тисяч споживачів у 75 населених пунктах.



У Миколаївській області без світла залишилося 25 тисяч побутових та 815 юридичних споживачів у 51 населеному пункті. Вночі всіх споживачів запитали. Але на ранок без світла залишаються приблизно 3 тис. домогосподарств. Продовжуються роботи з відновлення.



Крім того, Міненерго зазначає, що внаслідок ударів «Шахедів» по Харкову у місті виникли пожежі. Для їх безпечного гасіння відключено 450 споживачів електроенергії та 22 споживачі газу. Загалом через бойові дії по області знеструмлено 16 тисяч абонентів.