В районе КПП «Должнаский» столкнулись 5 авто, среди погибших — ребенок

На оккупированной части Луганской области произошло масштабное ДТП. Пять автомобилей столкнулись на трассе, погибли три человека, в том числе ребенок.



Столкновение произошло вечером 9 февраля примерно на 808-м км автодороги М-03 «Киев-Харьков-КПП «Должанский».



Водитель Reno Logan, не справился с управлением и ушел в неуправляемый занос на обочину. Водитель автомобиля ВАЗ-21101, который двигался в попутном направлении, остановился для оказания помощи. В это время в попутном направлении автомобиль Volkswagen Golf столкнулся с ВАЗом и остановился посередине проезжей части. В этом же направлении двигался КамАЗ. Чтобы не врезаться в легковые авто грузовик выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106.



В результате ДТП погибли три человека, находившиеся в автомобиле ВАЗ-2106: 35-летний водитель и два пассажира, среди которых 8-летняя девочка.