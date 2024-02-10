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В районі КПП «Довжанський» зіткнулися 5 авто, серед загиблих — дитина

10 лютого 2024, 16:29

В районі КПП «Довжанський» зіткнулися 5 авто, серед загиблих — дитина

В районі КПП «Довжанський» зіткнулися 5 авто, серед загиблих — дитина

На окупованій частині Луганської області сталася масштабна ДТП. П'ять автомобілів зіткнулися на трасі, загинули троє людей, зокрема дитина.

Зіткнення сталося увечері 9 лютого приблизно на 808 км автодороги М-03 «Київ-Харків-КПП «Довжанський».

Водій Reno Logan, не впорався з керуванням і пішов у некерований замет на узбіччя. Водій автомобіля ВАЗ-21101, що рухався у попутному напрямку, зупинився для надання допомоги. У цей час у попутному напрямку автомобіль Volkswagen Golf зіткнувся з ВАЗом і зупинився посередині проїжджої частини. У цьому напрямі рухався КамАЗ. Щоб не врізатися в легкові авто, вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з автомобілем ВАЗ-2106.

 Внаслідок ДТП загинули троє людей, які перебували в автомобілі ВАЗ-2106: 35-річний водій і двоє пасажирів, серед яких 8-річна дівчинка.

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