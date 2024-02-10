Високопосадовців «ЛНР» затримано в окупації

На окупованій території Луганської області члени окупаційних силових органів намагалися підставити один одного.



Високопосадовців так званого «МВС ЛНР» затримано за незаконне порушення справи на голову так званого «митного комітету ЛНР». Луганські «поліцейські» силою змусили одного із затриманих звинуватити митного чиновника в отриманні хабаря. Про це пише російське видання «База».



Двоє співробітників «МВС ЛНР» Улятовський, Зубцов та «заступник міністра внутрішніх справ ЛНР» Ляшенко змовилися у вересні 2022 року, щоб підставити Юрія Афанасьєвського. Вони змусили затриману людину дати помилкові свідчення, що нібито той дав луганському «митнику» хабар 100 тисяч рублів. Затриманому погрожували позбавленням батьківських прав, проблемами близьким та обіцяли погане життя у СІЗО, якщо той відмовиться допомагати.



Затриманий, за версією слідства, не витримав тиску і свідчив: сказав, що справді давав гроші Юрію Афанасьєвському. Проти «голови митного комітету» порушили кримінальну справу за статтею отримання хабаря. Довести справу до кінця у тих, хто змовився, не вийшло — їх розкрили.



Чернова заарештували на два місяці, Улятовського теж допитали, йому обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Що з Ляшенком, видання не вказує.



Нагадаємо, у вересні 2023 року Юрій Афанасьєвський постраждав від вибуху у власному будинку. Вже колишній на той момент голова «митниці ЛНР» відбувся пораненнями, повідомляли російські ЗМІ. Також постраждав його син. Відповідальність за врзив взяла на себе СБУ.



В українській спецслужбі наголосили, що Юрій Афанасьєвський — агент Федеральної служби безпеки РФ і фактично був фінансистом голови угруповання «ЛНР» Леоніда Пасічника. «Митник» відмивав гроші для фінансування збройних формувань, що воювали проти України.