«Есть поддержка»: в Авдеевку приходит подкрепление Силам обороны

Авдеевка ежедневно подвергается российским обстрелам. Фото: Донецька ОВА

Некоторые подразделения 110-й отдельной механизированной бригады в Авдеевке были заменены другими подразделениями ВСУ. Об этом в эфире «Радио Свобода» 13 февраля сообщил начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Иван Секач.



По свидетельству Секача, у самого подразделения нет ресурсов, чтобы удержать город.



«У нас нет достаточных возможностей, чтобы удержать город, но приходит подкрепление, и мы рассчитываем на дружественные подразделения... Впервые за почти два года функционирования 110-й отдельной механизированной бригады некоторые наши подразделения полноценно вывели из боев для отдыха и ротации. Действительно, пришло подкрепление. Я не буду говорить, что это за подразделение. Но это мощная поддержка, нам немного спокойнее стало, когда она пришла», – сказал Секач.



По словам Секача, в Авдеевке продолжаются бои за город и окрестности. Российские силы пытаются перерезать линию снабжения, они преобладают в силах. По мнению Секача, оккупанты пытаются взять Авдеевку до президентских выборов в России, которые должны состояться в марте этого года. И для этого используются все возможные способы.



«У них есть полноценное преимущество в авиации, то есть мы не можем никак повлиять на авианалеты, бомбардировку города и наших позиций. У них огромное количество личного состава, с которым они не считаются, и они экспериментируют постоянно разными группами, используя бронетехнику. У них есть задача, и они пытаются выполнить ее как угодно», – говорит Секач.

Российские войска активизировались под Авдеевкой более четырех месяцев назад, в октябре 2023 года. Позиции ВСУ и сам город подвергаются атакам большим количеством танков и другой бронетехники при поддержке авиации и артиллерии. Армия РФ не оставляет попыток захватить город, говорят в Генштабе ВСУ и отчитываются о большой интенсивности российских атак на Авдеевском направлении.



По данным военных аналитиков, российские войска наступают на северной и южной окраинах Авдеевки, пытаясь перерезать пути поставки украинского гарнизона. В городе до сих пор остается около 900 мирных жителей.